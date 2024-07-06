Освобожденный из российского плена Нариман Джелял встретился с семьей: трогательные фото

Освобожденный из российского плена заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял встретился с семьей. Долгожданная встреча состоялась в субботу, 6 июля, в Киеве.

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Об этом сообщил в Телеграмме глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. На встречу к бывшему политзаключенному приехали жена Левиза и ее четверо детей.

"Семья Наримана Джеляла снова вместе. Пока не дома, не в Крыму, но в Киеве – столице нашего государства. Другая Аллах, мы все снова объединимся в родном Крыму, освобожденном от российских варваров", – говорится в сообщении.

Нариман Джелял находился в плену с 2021 года. В сентябре того же года, в оккупированном Крыму, российские силовики провели обыски, во время которых задержали 5 человек по делу о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное, среди них был и сам Джелял. На следующий день оккупационный суд решил арестовать его и других задержанных.

Впоследствии, 21 сентября 2022 года, оккупационный Верховный суд Крыма объявил приговор первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа, приговорив его к 17 годам заключения в колонии строгого режима, штрафу в размере 700 тысяч рублей и ограничению свободы передвижения на 1,6 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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