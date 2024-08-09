Не комментирую, что там с военной точки зрения происходит на украинско-российской границе на Сумщине и Курщине (интересно, что российские захватчики вдруг вспомнили, что существует государственная граница!).

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Но даю справку с точки зрения международного права.

Далее текст на языке оригинала

По-перше, згідно зі ст. 51 Статуту ООН Україна має "невід’ємне право на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад" на неї.

По-друге, саме збройна агресія РФ (підтверджена не лише де-факто вторгненням і тимчасовою окупацією регулярними російськими військами території України, але й багатьма документами ООН та інших організацій та й самою Україною) проти України стала підставою для застосування Україною права на самооборону. Україна може не утримуватися від застосування сили відносно РФ.

По-третє, у разі реалізації права на самооборону – воно може здійснюватися й на території агресора (на землі, у повітрі, на морі включно);

По-четверте, всі засоби для оборони, включно з наданими партнерами озброєннями та технікою можуть бути використані;

По п’яте, здійснюючи право на самооборону та відповідні військові дії, Україна не тільки захищає себе, а й робить внесок у вирішення головного завдання сучасного міжнародного права – забезпечити мир та зберегти світовий правопорядок.

Висновок: такі потенційні дії проти агресора не розглядаються, як така ж агресія, а лише як оборона та озброєний захист.

Тому говорити:

"агресія" – неправильно; "самооборона", "озброєний захист" – правильно;

"вторгнення" – неправильно; "відновлення територіальної цілісності й суверенітету" – правильно;

"ескалація" – неправильно; "примушення до миру" – правильно.