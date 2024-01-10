'Оборонные и политические решения': Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от саммита Североатлантического альянса принятия оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

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Об этом Зеленский сказал в среду, 10 января, во время встречи с представителями СМИ после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой. "Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое", – отметил гарант.

В вопросе обороны Украина нуждается в решении об усилении нашей противовоздушной обороны.

Зеленский уточнил, что хотел бы на саммите НАТО получить решение об усилении нашей ПВО системами, которые сейчас очень нужны Украине, чтобы иметь возможность отражать атаки оккупантов. "Именно системы и именно конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики", – отметил он.

Что же касается политических решений, то, как сказал Зеленский, он "хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA, государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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