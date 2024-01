Страны НАТО создают новые инициативы по поддержке Украины в воздушной сфере – ISW

Государства-члены НАТО продолжают инициативы по поддержке украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

Также создается коалиция стран, которым дадут тысячу ракет для систем ПВО Patriot, но неясно, получит ли Украина хоть часть из них. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 3 января министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объявил, что его страна предоставляет два учебно-тренировочных истребителя F-16 и 10 инструкторов для обучения украинских военных в Дании.

Он заверил, что партнеры Украины будут работать "день и ночь" над созданием прочных и современных украинских Военно-воздушных сил.

Помимо этого, в Североатлантическом альянсе также объявили, что Агентство поддержки и закупок НАТО поддержит коалицию государств-членов в закупке до 1000 ракет Patriot для усиления противовоздушной обороны стран-членов. В коалицию входят Германия, Нидерланды, Румыния и Испания.

"Неясно, получит ли Украина какую-либо из 1000 ракет Patriot и в какие сроки. Контракт на сумму $5,5 млрд поддержит создание завода по производству таких ракет в Германии, увеличив доступные поставки ракет и пополнив запасы государств-членов", – указали в ISW.

Аналитики напомнили слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, который 2 января заявил, что предоставленные Западом системы Patriot позволили украинским силам сбить рекордное количество – 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе российских ударов в ночь с 1 на 2 января и в течение дня 2 января.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Business Insider написало, что массированными обстрелами Украины государство-террорист Россия стремится истощить украинские запасы ракет Patriot.

После серии ракетных и дроновых ударов РФ по Украине накануне и после Нового года, которые привели к разрушениям и жертвам, было объявлено чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО. Альянс поддержал соответствующий запрос Киева, на заседании будут обсуждать усиление украинского ПВО.

