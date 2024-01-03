Совет Украина – НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за российских обстрелов: обсудят усиление украинской ПВО

После массированных ракетных и дроновых атак страны-агрессора РФ, которые повлекли серьезные разрушения и гибель мирных жителей, состоится чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО. Североатлантический альянс поддержал соответствующий запрос нашего государства.

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Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Это заседание станет ответом на террор российских захватчиков.

На нем Украина обсудит с партнерами усиление нашей противовоздушной обороны. Эта тема станет одной из ключевых во время встречи. Когда она состоится, глава МИД не уточнил.

"Важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора", – отметил Кулеба.

Напомним, что Совет Украина – НАТО – это общий орган, в рамках которого государства-члены Альянса и Украина заседают на основе равенства с целью продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и стремления Украины обрести членство в НАТО. Совет НАТО-Украина также служит механизмом кризисных консультаций между нашим государством и Альянсом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 2 января украинские воины отразили самую масштабную в мире комбинированную атаку, во время которой враг применил БПЛА, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Ни одна страна мира пока не воевала с таким вооружением.

– Последние удары РФ по Украине показали изменение тактики России в атаках на украинские регионы, отметили в британской разведке. Удары значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как прошлой зимой, а прежде всего на военную промышленность Украины.

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