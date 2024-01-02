Украина отразила самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку: Данилов рассказал, что нужно, чтобы 'похоронить' Россию

Утром 2 января украинские воины отразили самую масштабную в мире комбинированную атаку, в ходе которой враг применил БПЛА, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Ни одна страна мира пока не воевала с таким вооружением.

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Поэтому украинцев призвали поблагодарить бойцов противовоздушной обороны за очередное отражение ракетной атаки. Об этом в соцсети Х, ранее известной как Twitter, написал волонтер Тарас Чмут.

По его словам, ни одна страна мира не смогла бы отразить подобную атаку, в ходе которой враг применил огромное количество разных ракет.

"Поблагодарите знакомых ПВОшников – сегодня они успешно отбили самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку с применением гиперзвукового оружия. Ни одна страна мира никогда не сражалась с подобным оружием. Ни одна страна мира не отразила такие атаки. ПВО – топ", – написал Чмут.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что только системное, последовательное и методическое уничтожение российских террористов будет лучшей гарантией безопасности для Украины и мира. Также он призвал мировое сообщество дать нашей стране больше оружия, чтобы навсегда покончить с путинским режимом.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что Украина борется и продолжит бороться сколько бы ракет не запускали российские террористы.

"Только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского фашистского образования – лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, отсутствие ракетной угрозы для мирных городов. Дайте Украине оружие, и мы похороним этот кусок...", – отметил Данилов.

Напомним, утром 2 января российские террористы запустили по территории Украины 99 ракет разного типа. Силами противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено. В частности, было сбило 62 крылатые ракеты и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал".

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в том числе и в Харькове. В результате обстрела один человек погиб, десятки получили ранения. В центре города зафиксировано несколько прилетов.

Пострадавшие жители областного центра показали первые секунды после взрывов. Вследствие теракта многоэтажные жилые дома получили существенные повреждения.

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