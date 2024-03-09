Оборонные компании Франции будут ремонтировать и производить военную технику в Украине: что известно

Министр обороны франции Себастьян Лекорню заявил, что французские оборонные компании намерены открыть производство и ремонт военной техники на территории Украины. По словам главы оборонного ведомства, первое производство может начаться уже летом 2024 года.

Лекорню подчеркнул, что выход французский компаний на украинский рынок поможет Киеву в отражении полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает Financial Times.

По предварительным данным, речь идет о трех оборонных компаниях Франции. Среди них KNDS –совместное предприятие французской государственной компании Nexter и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Эта компания занимается производством боеприпасов, гаубиц Caesar и боевых машин. Также начать производить оружие в Украине может компания Arquus, которая специфицируется на военных транспортных средствах и шасси. Третьей французской компанией в Украине может стать производитель беспилотников Delair.

"Три французских компании будут налаживать партнерство с украинскими компаниями, в частности, в секторе беспилотников и наземной техники, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы", - заявил Лекорню.

Примечательно, что Nexter, которая является частью KNDS, заявила, что с сентября 2023 ведет переговоры о поиске партнера, чтобы приблизить техническое обслуживание и производство к линии фронта. Представитель компании заявил, что потребуется несколько недель, чтобы выяснить, что можно сделать. При этом в компании заявили, что французское правительство попросило Nexter поддержать Украину на местном уровне.

Напомним, Франция намерена создать коалицию стран, руководство которых будет готово направить свои войска в Украину. По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурне, страна-террорист Россия не должна указывать Европе, как помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.