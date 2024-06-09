'Оборвалась жизнь Человека с большой буквы': в боях за Украину погиб защитник с Полтавщины. Фото

На одном из восточных направлений фронта во время боевого задания оборвалась жизнь 49-летнего военнослужащего Андрея Журавля из Полтавской области. Несколько дней защитника считали пропавшим без вести, однако страшное известие о его гибели подтвердилось.

Два сына потеряли отца. Историю Героя, который еще совсем недавно выращивал хлеб, собирал урожай, возводил дом и мастерил, рассказала газета "Промінь".

"Оборвалась жизнь Человека с большой буквы… Еще неделю назад односельчане активно собирали средства на тепловизор для него и его подразделения с большой верой, что прибор поможет земляку и его побратимам... Однако ничего не спасло жизнь Воина... Ему навсегда 49", – говорится в материале.

Андрей Журавель родился 31 октября 1974 года в Ряском. После школы отслужил срочную службу и вернулся в родное село. Работал трактористом, в последние годы – в ООО "Компания ФАРМКО".

Односельчане вспоминают трудолюбие мужчины, который вместе с семьей отстроил приобретенную небольшую усадьбу со стареньким домом. Кроме работы на земле, он также любил заниматься пасекой. А еще с женой все силы и возможности вкладывал в детей – двух сыновей.

Андрея Журавля мобилизовали в ряды ВСУ только в феврале 2024 года. После обучения немного приехал домой, а затем отправился на передовую. Даже забрал свой автомобиль на войну, потому что он там ему был нужнее.

К сожалению, совсем недолго ему пришлось быть врага. На прошлой неделе родные сначала получили сообщение, что мужчина пропал без вести. Но следом прилетела и самая плохая, самая болезненная, страшная весть о его гибели в бою на Донетчине.

"Андрей навсегда останется в памяти светлым, дружелюбным человеком, способным на понимание и сострадание, хорошим другом и товарищем, прекрасным отцом и мужем, настоящим хозяином… Держитесь, все родные и близкие… Наверное, такие, как Андрей, нужны и на Небесах…Легких тебе туч, наш мужественный Защитник-Герой, низкий поклон за мужество", – отметили в газете, добавив, что о дате прощания с защитником громаде скажут позже.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня в Полтаве простились с 26-летним воином Евгением Федоровым, погибшим в боях на Купянском направлении. Он был командиром взвода радиоэлектронной борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!