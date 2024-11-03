Оборванные сети и выбитые двери: появились фото последствий атаки дронов на Киев

Утром 3 ноября российские оккупационные войска снова атаковали Киев дронами. В результате ударов повреждены фасады домов, выбиты стекла в окнах и дверях, а также повреждены электросети.

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Киевская городская военная администрация в Telegram обнародовала фото последствий атаки. Дроны приближались к столице разными курсами и на очень низких высотах.

В течение ночи тревога объявлялась дважды, суммарно на пять с половиной часов. Все угрожающие дроны были уничтожены силами обороны. Обломки упали в Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, в Шевченковском районе в результате атаки было повреждено дорожное покрытие, освещение, электросети, а в пяти зданиях выбиты окна и двери. Пострадавших и пожаров нет.

По данным Нацполиции, по состоянию на 09:00 в Киевской области в результате вражеской атаки повреждены три автомобиля, пять частных домов, заборы, четыре квартиры, а также гараж, складское и офисное помещение. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасатели оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 3 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ на Украину, сбив 66 таких целей, а еще несколько десятков были локационно потеряны. Также защитники неба сбили вражескую авиаракету.

Как сообщал OBOZ.UA, очередная российская воздушная атака на Украину началась с вечера 2 ноября. В Киеве после взрывов вспыхнули несколько пожаров в Голосеевском районе, где на открытой местности упали обломки сбитых "Шахедов".

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