Российский террор должен проиграть: и на поле боя, и в том, чтобы в Украине не осталось ни одной руины, – Зеленский

Российский террор должен проиграть во всем. И на поле боя, и в том, чтобы в Украине не осталось ни одной руины и чтобы украинцы смогли все восстановить и доказать, что свобода крепче.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения в понедельник, 30 января. Он рассказал, что весь день провел в командировке. Глава государства посетил Николаев и Одессу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гарант рассказал рассказал о встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Встреча и переговоры с делегацией Дании – с госпожой премьер-министром Фредериксен, представителями коалиции партий. В частности, с министром обороны Дании и министром иностранных дел. Они находятся в составе делегации. Мы очень подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что может нам помочь освободить нашу территорию – наш юг, наш восток. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины", – сообщил он.

Зеленский отметил, что Дания взяла шефство над восстановлением Николаева.

"Это потребность в проектах в области энергетики, инфраструктуры, в социальной сфере, в производстве. Особенно ощутимо для Николаева – очищение воды, восстановление нормального водоснабжения, разрушенного российскими оккупантами. Есть уже соответствующий проект с участием Дании, реализация которого началась. Но сделать нужно гораздо больше – и для восстановления, и для модернизации того, что является основой жизни наших людей", – добавил он.

Также президент рассказал о визите в госпиталь Николаева, в котором спасают наших воинов после ранений.

"Поблагодарили врачей, медицинских сестричек. Поддержали наших защитников. Этот госпиталь – только один из тех примеров, когда модернизация и восстановление критически важны. И я хочу поблагодарить Данию, лично госпожу премьер-министра и других представителей правительства Дании за готовность помогать Украине. За готовность поддерживать до полного восстановления территориальной целостности Украины и полного восстановления всего того, что необходимо для жизни. В этом фундаментальный смысл нашего сотрудничества с партнерами", – отметил глава государства.

В Одессе, по словам Зеленского, обсуждались инициативы безопасности и гуманитарные вопросы.

"В частности, Дания поддержала нашу Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" – Grain from Ukraine. Тот факт, что мы имеем существенный прогресс в отношении продовольственной безопасности, доказывает, что мы можем достичь прогресса и в других пунктах нашей формулы мира. Сегодня мы обсудили, каким конкретно может быть участие Дании в реализации пунктов формулы мира", – сказал президент.

Он выразил благодарность Дании за оказанную оборонную поддержку, существенное усиление нашей артиллерии, готовность присоединиться к танковой коалиции. А также призвал государство присоединиться к усилиям Киева по защите спортивных структур и международного олимпийского движения от дискредитации из-за попыток отдельных представителей спортивной бюрократии допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

"И, кстати, я благодарю всех предпринимателей, всех работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые, несмотря ни на что, сохраняют рабочие места и платят зарплаты и налоги. Это ваш конкретный и весомый вклад в способность нашего государства защищаться. Наша задача выстоять – это общая задача. Задача сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого, кто работает ради победы Украины. Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает Одессу, кто защищает Николаев, весь наш юг и всю Украину!" – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Зеленский прибыл с рабочим визитом на Николаевщину. Он провел совещание с местным руководством, на котором обсуждалась оперативная ситуация на юге, последствия ракетных и дроновых атак.

Подробности о визите делегации в госпиталь Николаева – читайте в нашем материале.