Посольство Российской Федерации в Южно-Африканской Республике опубликовало в своем аккаунте в Twitter заявление о том, что в прошлом Россия и Украина были объединены "общими ценностями" и стремлением к миру. В качестве иллюстрации к этому заявлению посольство разместило фотографию, на которой запечатлена антивоенная демонстрация, состоявшаяся в Москве в 2014 году.

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Об этом стало известно из страницы посольства РФ в Twitter. Россияне утверждают, что страны якобы "были объединены общими ценностями, религией, традициями, стремлением к миру, дружбе и согласию".

В своем официальном Twitter-аккаунте Посольство Российской Федерации в Южно-Африканской Республике опубликовало сообщение, в котором утверждается, что до "начала активной поддержки нацизма и ультранационализма в Украине со стороны Джорджа Сороса и Государственного департамента США", две страны — Россия и Украина — существовали в объединении общих ценностей, религиозных убеждений, традиций, стремления к миру, дружбе и согласию.

Позже было выяснено, что для визуальной поддержки своего заявления Посольство Российской Федерации в Южно-Африканской Республике воспользовалось фотографией из архива агентства AFP. На этой фотографии запечатлен митинг, проведенный в Москве 15 марта 2014 года, в знак протеста против войны в Украине и аннексии Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали "Совместное право на поддержку Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для нашего государства.

Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, их цель – "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".