Обстановка очень тяжелая: ВСУ показали круглосуточное уничтожение оккупантов на Покровском направлении. Видео

Силы обороны продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам на Покровском направлении. Обстановка здесь очень трудная, но наши защитники делают все возможное, чтобы не допустить продвижения врага.

Подходящие кадры показала 47 отдельная механизированная бригада. "Круглосуточная ликвидация оккупантов на Покровском направлении!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка очень сложна, враг атакует непрерывно, используя большие ресурсы живой силы. Однако воины 47-й отдельной механизированной бригады демонстрируют чрезвычайную стойкость и мастерство. Они делают, без преувеличения, сверхвозможное.

На кадрах видно, как российские оккупанты подходят почти вплотную к нашим позициям, забрасывая защитников гранатами и ведя интенсивный огонь из стрелкового оружия. Благодаря точным расчетам, артиллеристы американской САУ Paladin отработали с безупречной точностью, отправив российских захватчиков в ад и спас наших защитников.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники уничтожили два укрытия оккупантов и живую силу врага на Северском направлении. Метко и эффектно отработали воины из бригады "Месть".

Чтобы обеспечить непрерывность "демилитаризации" оккупантов, пограничники днем используют FPV-дроны, а ночью – тяжелые ударные бомберы VAMPIRE.