'Обстановка остается напряженной': Сырский посетил позиции ВСУ на Восточном направлении. Фото

На Купянском и Лиманском направлениях фронта российские оккупанты понесли большие потери после месяце жестоких боев и теперь вынуждены перегруппировывать свои силы и средства. При этом враг перебрасывает с территории государства-агрессора РФ новосформированные бригады и дивизии.

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Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в пятницу, 25 августа. Он посетил позиции Сил обороны и отметил, что оперативная обстановка на Восточном направлении остается напряженной, передает Military Media Center (медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны).

По словам Сырского, главная цель этих действий оккупационной армии России – повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий.

"В то же время, враг продолжает вести мощное огневое влияние из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию. В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно", – сказал командующий.

Сырский добавил, что для реализации этих задач были приняты необходимые решения совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия РФ безуспешно стремится к реваншу на Харьковщине. Обострение на Купянском направлении – результат того, что оккупанты задумали снова захватить те территории в Харьковской области, которые Силы обороны освободили осенью 2022 года, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.