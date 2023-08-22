Хотят реванша: Маляр указала на планы оккупантов на Купянском направлении

Армия страны-агрессора безуспешно стремится к реваншу на Харьковщине. Обострение на Купянском направлении результат того, что оккупанты задумали снова захватить те территории в Харьковской области, которые Силы обороны освободили осенью 2022 года.

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Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 21 августа, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Кроме того, враг надеется отвлечь украинских воинов от успешного наступления под Бахмутом.

"Они с большой вероятностью хотят отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении, чтобы мы не могли все силы концентрировать там, а вынуждены были их распылять по разным направлениям, где они усиливаются", – сказала Маляр.

По словам чиновницы, обострение на Купянском направлении длилось почти две недели, ВСУ мощно уничтожали врага.

Однако если кажется, что количество обстрелов и боев на этом участке фронта уменьшилось, это не означает, что враг отказался от своих планов. Оккупанты перегруппировываются, подтягивают новые войска и собираются снова предпринимать попытки наступления.

Бои на Купянском направлении интенсивные, но попытки россиян наступать неудачные.

"Но это серьезные и очень яростные бои. Наши останавливают врага, но надо понимать, что это сложно", – сказала Маляр.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш сообщил, что вражеская армия перебросила на Лимано-Купянское направление большие силы, но этого оказалось недостаточно для прорыва линии обороны. По его словам, оборона наших бойцов в этом районе достаточно мощная.

Как сообщал OBOZREVATEL,редставитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что на Купянском направлении оккупанты применяют тактику, которую они использовали во время боевых действий в Бахмуте. Там захватчики привлекают к бою подразделения под названием "Штурм-Z", в составе которых уголовники.