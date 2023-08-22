Враг перебросил на Лимано-Купянское направление большие силы, но солдатам РФ не хватает мотивации – Восточная группировка ВСУ

Страна-агрессорк Россия изо всех сил пытается одержать победу в развязанной в Украине войне. Однако мотивировать своих солдат для этого не может никаким способом. Вражеская армия перебросила на Лимано-Купянское направление большие силы, но этого оказалось недостаточно для прорыва линии обороны.

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Такое заявление сделал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, оборона наших бойцов в этом районе достаточно мощная (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на сегодняшний день противник удерживает там (на Лимано-Купянском направлении – Ред.) более 45 000 своих военнослужащих, примерно пол тысячи танков, так же БМП, более 300 артиллерийских систем и еще почти 150 РСЗО", – сказал Евлаш.

Он добавил, что оккупанты пытаются наступать, но не могут этого сделать из-за нехватки мотивации от своего командования.

Вместе с тем, бойцы ВСУ держат крепкую оборону в этом направлении. В частности, благодаря инженерным заграждениям и собственному мужеству.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа (по состоянию на 18:00) на фронте в Украине произошло более 20 боевых столкновений. На Бахмутском и Марьинском направлениях Силы обороны сдерживали наступление врага.

В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска нанесли пять авиаударов в сутки по 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ – после того, как СМИ издали заголовки о том, что бойцы бригады вступили в бой на юге.

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