ВСУ успешно отбили атаки врага на Бахмутском и Марьинском направлениях: произошло более 20 боевых столкновений – Генштаб

21 августа (по состоянию на 18:00) на фронте в Украине произошло более 20 боевых столкновений. На Бахмутском и Марьинском направлениях Силы обороны сдерживали наступление врага.

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Украинские воины в то же время продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной в Facebook вечером в понедельник, 21 августа (544-е сутки полномасштабного российского вторжения).

В течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных и более 30 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам. В ГШ ВСУ отметили, что есть жертвы и раненые среди гражданских. Зафиксированы разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – отметила пресс-служба.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них Клюсы, Карповичи Черниговской области, Сидоровка, Волфино, Грабовское Сумской области, Червоная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья Харьковской области.

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем российских захватчиков были населенные пункты Двуречная, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупационные войска нанесли авиаудары в районах Твердохлебового, Белогоровки и Серебрянского лесничества на Луганщине. Под вражеским артиллерийским огнем находились около 15 населенных пунктов. Среди них Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки. Нанес авиационный удар в районе Веселого. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Приволье, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВС РФ открывали огонь из артиллерии по населенным пунктам Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, на Донетчине.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки. Близ этих населенных пунктов враг нанес авиационные удары. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты ударили из авиации по району Старомайорска. Артиллерийские обстрелы пережили Угледару Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное на Донетчине.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов оккупантов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Чаривное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки на Запорожье.

На Херсонском направлении авиационные удары врага были совершены в районах Дач и Зимовщика Херсонской области. От вражеского артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них Понятовка, Херсон, Станислав Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.

Что касается нашей боевой работы, то авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства на огневых позициях оккупантов.

В Генштабе отметили: войска страны-агрессора продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением. Известно, что в Токмак Запорожской области прибыло подразделение противника из Республики Бурятия (РФ). Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах. Если у людей нет документов на регистрацию права проживания, оккупанты отбирают все имущество и жилье под видом конфискации и физически издеваются над недовольными местными жителями.

Как ранее писал OBOZREVATEL,21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска нанесли пять авиаударов за сутки по 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ – после того, как СМИ выдали заголовки о том, что бойцы бригады вступили в бой на юге.

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