Оккупанты на Купянском направлении повторяют тактику боев в Бахмуте: Череватый объяснил, что происходит

На Купянском направлении оккупанты воспроизводят тактику, которую они использовали во время боевых действий в Бахмуте. Там захватчики привлекают к бою подразделения под названием "Штурм-Z", в составе которых уголовники.

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Эти российские подразделения подобны наемникам ЧВК "Вагнер", однако имеют более слабую подготовку. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона "Единые новости".

"Некоторые элементы Бахмута есть, применяют "Шторм-Z" из уголовников, которые похожи на Вагнер, но менее подготовлены", – резюмировал спикер ВСУ.

Так, за прошедшие сутки на Купянском направлении зафиксированы две атаки в районе Синьковки, совершено 18 авиационных налетов и проведено 434 обстрела. В результате чего 41 оккупант был ликвидирован, еще 109 получили ранения. Также были ликвидированы танк Т-72, боевая машина десанта, гаубица "Мста-Б", три склада боеприпасов, восемь грузовиков и четыре боевых машины пехоты БМП-1.

По его отчетам, вражеская сторона использует значительное количество устаревшей военной техники. К примеру, боевые машины пехоты БМП-1 были выведены из вооруженных сил до 24 февраля.

"У нас отданы все необходимые приказы, построены эшелонированная оборона, ПВО, инженерные заграждения, логистика, медицина, система поражения", – отметил Череватый.

Ранее сообщалось, что ВСУ пробили первую линию врага и наносят удары по второй. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Одна из задач украинской армии – перерезание сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом и выход на побережье Азовского моря.

Также OBOZREVATEL писал, что президент страны-агрессора России Владимир Путин намеренно затягивает войну против Украины. Он до сих пор надеется выиграть ее. Диктатор также может делать ставку на предстоящие президентские выборы в США.