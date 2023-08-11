Путин до сих пор надеется на выигрыш в войне и ждет 2024 года, – Мельник

Президент страны-агрессора России Владимир Путин намеренно затягивает войну против Украины. Он до сих пор надеется выиграть ее.

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Диктатор также может делать ставку на предстоящие президентские выборы в США. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Путин затягивает войну. Он об этом говорит прямым текстом. Он заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась долго. Конечно, он надеется на то, что в конце его ждет победа", – отметил эксперт.

Он предположил, что глава Кремля может рассчитывать на смену власти в Соединенных Штатах и особенно на возвращение во власть бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

"Что касается американских выборов и других выборов в ключевых странах – да, действительно, в каждом таком случае есть определенная угроза. Что касается Трампа, мне трудно сказать, какая судьба ожидает его и кто наиболее перспективный кандидат в США", – признал Мельник.

В то же время он напомнил, что российская политическая элита однажды уже праздновала победу Трампа на выборах 2017 года, но большие ожидания Кремля от этого кандидата не оправдались.

"Напомню, что россияне однажды уже пили шампанское, когда Трамп победил на выборах, но потом были в нем разочарованы. Поэтому не факт, что на этот раз условный Трамп – он или другой кандидат, который придет в случае проигрыша Байдена – сразу начнет дружить с Россией", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, издание CNN со ссылкой на чиновников в США и Европе сообщило, что президент России Владимир Путин будет пытаться дотянуть войну в Украине до очередных президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.