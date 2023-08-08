Путин отрезал путь назад, он затягивает войну, ситуация патовая. Интервью с военным экспертом Мельником

В Кремле в очередной раз не смогли объяснить, в чем действительно заключаются цели "специальной военной операции" – войны против Украины. Спикеру главы Кремля Владимира Путина Дмитрию Пескову задали прямой вопрос: намерена ли Россия оккупировать новые территории Украины. На что тот сослался на российскую конституцию, куда уже "вписаны" четыре украинских области и Крым, а значит, нужно "освобождать" их.

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В этом состоит патовость ситуации, в которой оказался Кремль. В этих условиях он уже не может пойти на очередной "жест доброй воли" и покинуть оккупированные территории. Путь назад отрезан. Путин делает ставку на длительную войну и надеется на "второе пришествие" Дональда Трампа в США, но все надежды агрессора могут оказаться напрасными. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– В комментарии New York Times спикер президента РФ Песков, отвечая на вопрос, хочет ли страна-агрессор захватить больше территорий Украины, напомнил о "присоединении" к России четырех областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые "вписаны" в российскую конституцию. В то же время в Институте изучения войны обратили внимание на то, что оккупант захватил части территорий в Николаевской и Харьковской областях. Как вы думаете, с сугубо формальной точки зрения собственного права, должна ли российская армия выйти из этих территорий, в частности, учитывая перспективу мирных переговоров?

– На самом деле в последнее время в России возникает вопрос, каковы цели так называемой "специальной военной операции". В начале широкомасштабного вторжения Путин говорил о некой "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Собственно, это еще где-то звучит, но трудно измерить достижение этих целей.

К примеру, "денацификация" предполагает свержение законной власти в Киеве и установление марионеточного режима, дружественного к России. Это впоследствии могло быть представлено как достижение целей "денацификации".

Что касается "демилитаризации", уничтожения украинских Сил обороны, то это загвоздочка, поскольку Украина стала одной из самых милитаризованных стран в Европе. Итак, эти цели очень трудно продаются российскому населению.

Что касается заявления Пескова, то я думаю, не столь важно, находятся ли под оккупацией несколько десятков населенных пунктов в Харьковской области, выйдет ли оттуда Россия. Самое важное, что Путин внес изменения в конституцию, когда Россия контролировала Херсон и почти всю Херсонскую область. Тем самым была создана тупиковая ситуация для России.

До этого решения еще можно было говорить о так называемом "жесте доброй воли", как это было в Киевской области, но после того, как это записано в конституцию, этот путь был фактически отрезан.

Собственно, Песков не сказал ничего нового. Он признал проблему, и сейчас ситуация патовая. Потому что, с одной стороны, есть украинская формула мира, на последних консультациях в Саудовской Аравии достигнуто понимание того, какими должны быть принципы этого урегулирования. Ключевые принципы восстановления территориальной целостности и суверенитета. А с другой стороны, эта позиция Кремля.

То есть имеем две абсолютно несовместимые позиции. И в этих условиях надеяться на конструктивные переговоры не стоит. Шансы нулевые.

– Вы упомянули о саммите в Саудовской Аравии. Можно ли его результаты назвать победой формулы мира Украины? Если да, какие конкретные шаги могут быть сделаны нашими союзниками в дальнейшем?

– Вряд ли есть веские основания для подобных заявлений и выводов. Действительно, есть достижения, есть позитив. Как в том, что впервые, кроме устоявшихся партнеров Украины, туда удалось привлечь государства, которые являются достаточно мощными международными игроками, но которые до сих пор занимали если и не откровенно пророссийскую, но нейтрально-пророссийскую позицию. В частности, это участие Китая, Бразилии, Индии.

В этих консультациях, несмотря на отсутствие совместного заявления, принимали участие страны, которые могут коллективно определять как судьбу этого конфликта, так и того, как в дальнейшем будет развиваться международное право, возможно, когда дело дойдет до реформирования ООН.

Итак, сам набор стран, принявших участие, а также договоренности, которые были заявлены и подтверждены – это действительно очень положительный шаг в направлении возможного поиска путей урегулирования конфликта.

Речь идет о том, что эти страны подтвердили приверженность базовым принципам международного права – суверенитет и территориальная целостность. Этот принцип не предполагает удовлетворения российских хотелок по отношению к новым территориям.

– Издание CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило о том, что Путин постарается дотянуть войну в Украине до очередных президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Он рассчитывает на проигрыш Байдена и ожидает возвращения в президентское кресло Трампа. Считаете ли вы, что действительно войну можно растянуть на это время? И, собственно, позволит ли Украина и ее союзники осуществить такой план?

– Первое, с чем я соглашаюсь – Путин затягивает войну. Он об этом говорит прямым текстом. Он заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась долго. Конечно, он надеется на то, что в конце его ждет победа.

Что касается американских выборов и других выборов в ключевых странах – да, действительно, в каждом таком случае есть определенная угроза. Что касается Трампа, то мне трудно сказать, какая судьба ожидает его и кто наиболее перспективный кандидат в США, но напомню, что россияне однажды уже пили шампанское, когда Трамп победил на выборах, но потом были в нем разочарованы. Поэтому не факт, что на этот раз условный Трамп – он или другой кандидат, который придет в случае проигрыша Байдена, сразу начнет дружить с Россией.

Но иногда на войне каждый день решает очень многое. Иногда может не происходить ничего стратегически важного в течение недель, а иногда ситуация может измениться за один день. Поэтому говорить о том, что расчет на американские выборы чем-то подкреплен и что ожидания выборов подкреплены какими-либо российскими расчетами, не стоит. Вряд ли.