Путин попытается дотянуть войну в Украине до выборов в США: рассчитывает на поражение Байдена – CNN

Президент России Владимир Путин рассчитывает на поражение своего американского коллеги Джо Байдена на президентских выборах в США в 2024 году. Кремлевский диктатор сделал ставку на то, что смена президента США приведет к сокращению поддержки Украины и улучшению позиций РФ на возможных переговорах.

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В частности, Путин рассчитывает на приход к власти предшественника Байдена в Белом доме Дональда Трампа и его помощь, поэтому существует опасность, что до выборов в США Кремль будет изо всех сил затягивать войну против Украины. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников.

"Высокопоставленные официальные лица США и Европы обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин учитывает президентские выборы в США в 2024 году в своем военном плане на Украине в надежде, что поражение президента Джо Байдена в следующем году заставит США сократить свою поддержку Украины и улучшит. позицию России на переговорах", – пишет издание.

По словам одного из собеседников CNN, "нет сомнений" в том, что Путин "пытается продержаться" до выборов 2024 года. Другой источник, знакомый с разведданными, отметил, что кремлевский диктатор уповает на приход к власти Трампа.

"Путин знает, что Трамп ему поможет. Как (знают это. – Ред.) и украинцы, и наши европейские партнеры. Поэтому, хотя мы не видели ничего в явном виде на этот счет, я полагаю, что все так думают", — заявил чиновник.

Разделяет это мнение и один из европейских дипломатов, с которым пообщались журналисты CNN. Он отметил распространенное в Европе мнение, что попытка России "переждать" войну на Украине до выборов в США "именно является планом Путина".

Издание подчеркнуло, что точных сведений о том, что Путин намеренно затягивает войну в расчете на победу Трампа, у США на данный момент нет.

"Но выборы в следующем году остаются ключевым фактором, который, по мнению высокопоставленных представителей национальной безопасности, разведки и дипломатии Запада, повлияет на решения Путина в Украине, что сделает еще менее вероятным окончание войны до конца следующего года", – отметили журналисты.

Напомним, ранее стало известно, Трамп с большим отрывом опережает конкурентов на президентских праймериз от Республиканской партии.

Согласно праймериз от Республиканской партии за одиозного экс-президента готовы отдать голоса 54% населения, тогда как его соперника, республиканца Рона Десантиса, поддерживают около 17% консерваторов.

Также сообщалось, что МУС может выдать новые ордера на арест Путина и высшего руководства России. Основанием для этого может стать расследование военных преступлений частной военной компании "Вагнер". Примечательно, что кремлевский диктатор фактически сам себя выдал с поличным, ведь после попытки мятежа "вагнеровцев" признал, что ЧВК полностью финансировалась из российского бюджета.