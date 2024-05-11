Продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы, наша оборона развернута и эффективно работает по россиянам.

К настоящему моменту российские атаки отражены. На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы.

Далее текст на языке оригинала.

Росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії. Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами на даний момент забезпечена.

За добу російського наступу на північних кордонах Харківської області знищено до 20 одиниць російської бронетехніки, це тільки те, що підтверджено на відео.

Варто відмітити, що головнокомандувач О.Сирський призначив командувачем ОТУ "Харків" одного з компетентних та енергійних наших командувачів, тому оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено. Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення.

Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій.