Блог | Обстановка в Курщине: ситуация остается неблагоприятной для наших войск
Враг продолжает атаки по периметру района обороны сил вокруг Суджи. Украинские воины на некоторых участках вынуждены были отойти, но организуют оборону на новых рубежах. Ситуация очень трудная, и остается невыгодной для наших войск в тактическом отношении. Враг наносит сильные удары по нашим коммуникациям.
Воины всех украинских частей на этом направлении прилагают все усилия, чтобы удержать позиции.
Наши войска снабжены боеприпасами, дронами, и лобовые атаки врага наносят россиянам тяжелые потери. Но и нашим воинам очень тяжело, в первую очередь, из-за большого преимущества врагу в дронах и сложности передвижения.
Относительно попытки отрезать плацдарм вдоль границы.
Атака двух батальонов северокорейского спецназа у села Гуево с целью отрезать наш плацдарм вдоль границы отбита.
Врагу удалось прорвать несколько наших позиций в лесном массиве, но участок прорыва был быстро блокирован резервными боевыми группами из состава 33-го и 225-го штурмовых полков, 253-го штурмового батальона при поддержке наших десантников. В контактных боях при поддержке всех огневых средств корейцы понесли значительные потери. Бойцы штурмовых подразделений показали высокую боеспособность и организованность в очень тяжелой и хаотической обстановке и заслуживают особой благодарности.
Относительно атаки на Сужу по трубе газопровода.
Враг продолжает использовать трубу как защищенный от наблюдения дронов логистический маршрут. Но труба под плотным наблюдением, выходы из трубы блокируются и потери врага в этой зоне возрастают. Вчера одна российская штурмовая группа выдвинулась от трубы, зашла на окраину Суджи и зашла в один из двухэтажных домов в промышленной зоне. В контактном бою бойцы 33-го штурмового полка при огневой поддержке наших сил всю российскую группу уничтожили, положение восстановлено, поднять флаг дома и снять видео россияне так и не успели.
Очевидно, что россияне снова будут ссылать группы, чтобы показать, что способны установить флаг где-нибудь в Судже.
Наступление врага не было неожиданным, но долгое время украинское командование группировки "Курск" не реагировало должным образом на удары врага по нашим логистическим путям, что существенно усложнило маневр войск в обороне. Враг создал преимущество в количестве пехоты и дронов, и на некоторых участках сумел его реализовать. Пока наступление россиян продолжается.
Угрозы оцепления наших войск нет, сейчас наши войска усиливаются, но враг продолжает наступление, и преимущество в силах у врага остается значительным.
Ситуация остается неблагоприятной для наших войск в тактическом и оперативном плане.
Такой масштаб действий врага нуждается в качественной организации, чтобы преодолеть хаос и упорядочить наши действия. С этим, конечно, есть серьезные проблемы.
Важно, что сейчас на направлении есть компетентные командиры, имеющие четкое видение, каким образом стабализовать ситуацию и использовать российское наступление для нанесения максимальных потерь ударной группировке врага и максимальной сохранности жизней наших воинов.
Необходимы в первую очередь адекватные решения командования группировки войск и высшего командования по обстановке.