Враг продолжает атаки по периметру района обороны сил вокруг Суджи. Украинские воины на некоторых участках вынуждены были отойти, но организуют оборону на новых рубежах. Ситуация очень трудная, и остается невыгодной для наших войск в тактическом отношении. Враг наносит сильные удары по нашим коммуникациям.

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Воины всех украинских частей на этом направлении прилагают все усилия, чтобы удержать позиции.

Наши войска снабжены боеприпасами, дронами, и лобовые атаки врага наносят россиянам тяжелые потери. Но и нашим воинам очень тяжело, в первую очередь, из-за большого преимущества врагу в дронах и сложности передвижения.

Относительно попытки отрезать плацдарм вдоль границы.

Атака двух батальонов северокорейского спецназа у села Гуево с целью отрезать наш плацдарм вдоль границы отбита.

Врагу удалось прорвать несколько наших позиций в лесном массиве, но участок прорыва был быстро блокирован резервными боевыми группами из состава 33-го и 225-го штурмовых полков, 253-го штурмового батальона при поддержке наших десантников. В контактных боях при поддержке всех огневых средств корейцы понесли значительные потери. Бойцы штурмовых подразделений показали высокую боеспособность и организованность в очень тяжелой и хаотической обстановке и заслуживают особой благодарности.

Относительно атаки на Сужу по трубе газопровода.

Враг продолжает использовать трубу как защищенный от наблюдения дронов логистический маршрут. Но труба под плотным наблюдением, выходы из трубы блокируются и потери врага в этой зоне возрастают. Вчера одна российская штурмовая группа выдвинулась от трубы, зашла на окраину Суджи и зашла в один из двухэтажных домов в промышленной зоне. В контактном бою бойцы 33-го штурмового полка при огневой поддержке наших сил всю российскую группу уничтожили, положение восстановлено, поднять флаг дома и снять видео россияне так и не успели.

Очевидно, что россияне снова будут ссылать группы, чтобы показать, что способны установить флаг где-нибудь в Судже.

Наступление врага не было неожиданным, но долгое время украинское командование группировки "Курск" не реагировало должным образом на удары врага по нашим логистическим путям, что существенно усложнило маневр войск в обороне. Враг создал преимущество в количестве пехоты и дронов, и на некоторых участках сумел его реализовать. Пока наступление россиян продолжается.

Угрозы оцепления наших войск нет, сейчас наши войска усиливаются, но враг продолжает наступление, и преимущество в силах у врага остается значительным.

Ситуация остается неблагоприятной для наших войск в тактическом и оперативном плане.

Такой масштаб действий врага нуждается в качественной организации, чтобы преодолеть хаос и упорядочить наши действия. С этим, конечно, есть серьезные проблемы.

Важно, что сейчас на направлении есть компетентные командиры, имеющие четкое видение, каким образом стабализовать ситуацию и использовать российское наступление для нанесения максимальных потерь ударной группировке врага и максимальной сохранности жизней наших воинов.

Необходимы в первую очередь адекватные решения командования группировки войск и высшего командования по обстановке.