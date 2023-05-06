Обстрел Бахмута фосфорными снарядами сняло подразделение лидера O.Torvald Жени Галича из волонтерского дрона. Оригинальное видео

Видео с дрона, которое показывает масштабный обстрел Бахмута российскими снарядами с фосфором, засняло подразделение, в котором служит украинский музыкант, лидер группы O.Torvald Женя Галич. Это 135-й отдельный батальон Территориальной обороны Украины.

Видео дня

Жуткие кадры города в огне зафиксировала камера дрона, который был закуплен на пожертвования украинцев. Оригинал ролика появился в Facebook-аккаунте батальона (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Мы, 135-й ОБ ТрО, преданно, мужественно, смело выполняем боевые задачи в Бахмуте. Видео, которое вчера облетело весь мир, снято аэроразведкой 135-го отдельного батальона. Пилот "Рыба", – рассказали военные.

Они отметили, что поддержка и помощь в приобретении специального оборудования и дронов дает им "ясные глаза и возможность видеть".

"Вместе к победе! Слава Украине!" – сказано в посте воинов территориальной обороны.

Чтобы помочь подразделению Жени Галича собрать на новые квадрокоптеры DJI Mavic 3 Thermal, можно присоединиться к сбору по этим реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2AdkkzFLHf

Номер карты: 5375411504873774

О вышеуказанном сборе музыкант объявил в свой день рождения (можно перейти на пост с реквизитами на странице Галича в Instagram). Он рассказывал, что цена одного дрона – около 260 тысяч гривен. Каждый беспилотник поможет сохранить жизнь нашим военнослужащим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской "Армии дронов" закончили первую часть обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. За это время подготовку прошли 10 тысяч специалистов.

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