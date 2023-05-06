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Обстрел Бахмута фосфорными снарядами сняло подразделение лидера O.Torvald Жени Галича из волонтерского дрона. Оригинальное видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
5,0 т.
135-й ОБ ТрО, в котором служит Женя Галич, показал ужасающее видео из Бахмута

Видео с дрона, которое показывает масштабный обстрел Бахмута российскими снарядами с фосфором, засняло подразделение, в котором служит украинский музыкант, лидер группы O.Torvald Женя Галич. Это 135-й отдельный батальон Территориальной обороны Украины.

Видео дня

Жуткие кадры города в огне зафиксировала камера дрона, который был закуплен на пожертвования украинцев. Оригинал ролика появился в Facebook-аккаунте батальона (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Бахмут под обстрелом
Бахмут в огне из-за того, что россияне ударили по населенному пункту фосфорными снарядами

"Мы, 135-й ОБ ТрО, преданно, мужественно, смело выполняем боевые задачи в Бахмуте. Видео, которое вчера облетело весь мир, снято аэроразведкой 135-го отдельного батальона. Пилот "Рыба", – рассказали военные.

Они отметили, что поддержка и помощь в приобретении специального оборудования и дронов дает им "ясные глаза и возможность видеть".

"Вместе к победе! Слава Украине!" – сказано в посте воинов территориальной обороны.

Обстрел Бахмута фосфорными снарядами сняло подразделение лидера O.Torvald Жени Галича из волонтерского дрона. Оригинальное видео
Бахмут на карте

Чтобы помочь подразделению Жени Галича собрать на новые квадрокоптеры DJI Mavic 3 Thermal, можно присоединиться к сбору по этим реквизитам:

Банкаhttps://send.monobank.ua/jar/2AdkkzFLHf

Номер карты: 5375411504873774

О вышеуказанном сборе музыкант объявил в свой день рождения (можно перейти на пост с реквизитами на странице Галича в Instagram). Он рассказывал, что цена одного дрона – около 260 тысяч гривен. Каждый беспилотник поможет сохранить жизнь нашим военнослужащим.

Фронтмен O.Torvald собирает деньги на дроны

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской "Армии дронов" закончили первую часть обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. За это время подготовку прошли 10 тысяч специалистов.

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