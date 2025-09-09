Обстрел пенсионеров в Яровой в Донецкой области: полиция показала кадры первых минут после атаки РФ. Видео

В Национальной полиции Украины показали первые минуты после российского авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области. Работа правоохранителей на месте массового убийства гражданских была осложнена атаками вражеских дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. На месте происшествия циничного удара РФ работали все экстренные службы.

Полиция показала, что происходит на месте удара РФ

С первых минут на месте работали полицейские и спасатели. Несмотря на угрозу повторного удара и FPV-дронов, ГСЧС ликвидировали пожар, следователи зафиксировали последствия и доставили тела погибших на экспертизу.

Начальник отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области Павел Дяченко побывал на месте обстрела РФ в Яровой и рассказал, что там осталось много элементов одежды, вещей и крови. "Почти весь этот участок усеян следами... Здесь какие-то коляски, велосипеды", – добавил он.

Дяченко также показал огромную воронку, которая образовалась после удара управляемой авиационной бомбой.

Среди погибших – гражданские

По словам начальницы отдела СУ ГУНП в Донецкой области Натальи Козинцевой, в результате обстрела погибли 24 гражданских лица, пострадали 19 человек. Указанная информация может меняться.

"Следователи, криминалисты работают на месте. Проводят отбор образцов для дальнейшего проведения экспертиз. Предварительная правовая квалификация преступления – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – отметила полицейский.

Правоохранители идентифицировали 20 тел

В полиции также сообщили, что в результате авиаудара было идентифицировано 20 погибших, из них 15 женщин и девять мужчин, данные еще четырех человек уточняются.

Для сбора доказательств военного преступления армии РФ были созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Следователи и криминалистическая лаборатория продолжают работать над идентификацией других тел.

"Среди раненых – пятеро мужчин и 14 женщин. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы", – добавили правоохранители.

Из поселка Яровая Краматорского района Донецкой области продолжается эвакуация, которую проводят подразделение "Белый ангел" и волонтеры.

Что предшествовало

Во вторник, 9 сентября, войска РФ сбросили управляемую авиабомбу на людей в момент выдачи им пенсий. В результате вражеской атаки погибли 24 человека, еще как минимум 19 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку захватчиков зверской , ведь они целенаправленно били по людям.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Просто по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", – написал он.

Глава государства подчеркнул, что на подобные жестокие удары агрессора мир должен должным образом реагировать. Только усиление санкций и решительные действия партнеров способны остановить Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 сентября оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому авто вблизи Славянска. Одна женщина погибла, еще пятеро получили травмы.

