Обстрел, взрывы и крик: ''Медика!'': фотографы Либеровы рассказали подробности гибели ''Да Винчи''. Фото

Известные военные фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали подробности смерти известного Героя Дмитрия Коцюбайло. Он погиб во время вражеского обстрела – остальные солдаты остались в укрытии, а "Да Винчи" пошел на встречу врагу.

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После серии взрывов раздались крики с просьбами о медицинской помощи, но, к сожалению, врачам не удалось спасти храброго военного. Об этом фотографы Либеровы рассказали в своем Instagram-аккаунте.

"Позавчера ты на моих глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей. И они ушли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным БК, когда все боялись даже приблизиться к нему", – говорится в сообщении.

Фотографы еще раз подчеркнули бесконечную храбрость защитника.

"Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда", – написали они.

Также Либеровы рассказали и о подробностях смерти "Да Винчи".

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным", – написали они.

Также фотографы поделились фотографиями с Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи", погиб в боях за Украину. В свое время он получил высшую государственную награду – звание Герой Украины.

Несмотря на юный возраст, Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. После нее в 17 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м – добровольческой ротой.

17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которая впоследствии была переформатирована в батальон.

30 ноября 2021 года был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды". Как отмечено в указе президента Владимира Зеленского, высокое звание присвоено Дмитрию Коцюбайло "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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