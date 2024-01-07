Обстреливали непрерывно: появилось видео с последствиями ударов оккупантов по Херсону 7 января

Российские войска 7 января несколько часов непрерывно обстреливали Херсон. Под вражеской обстрелом оказался один из городских рынков и жилые дома херсонцев.

Видео дня

Захватчики убили двух человек, еще двое гражданских госпитализированы с ранениями. Видео с мест прилетов и рассказы очевидцев опубликовал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская армия несколько часов непрерывно обстреливала жилые кварталы Херсона. Били по одному из рынков и жилых домах. Сегодня рашисты оборвали жизнь двух херсонцев. Мои соболезнования семьям… Еще два человека находятся в больнице с ранениями. О них беспокоятся херсонские врачи", – отметил Прокудин. .

В опубликованном им видео зафиксированы последствия обстрелов: разрушенные или поврежденные дома, изуродованный рынок. А херсонцы рассказывают о пережитом.

Среди рассказов – воспоминание одной из раненых женщин, находившейся в том же доме, где и одна из жертв россиян.

"Мы поели, я лежала на диване. Только слышу: тресь, бух!.. Меня ранило... Я вышла, кричу: "Лена! Лена!", а ее нет. Смотрю, а Лена убита лежит", – рассказала пожилая женщина, сидевшая в карете скорой.

Напомним, под вражескими обстрелами Херсон 7 января находится с самого утра. Во время одного из обстрелов захватчики убили мужчину, еще один человек получил ранения.

К обеду количество жертв российских обстрелов в облцентре 7 января возросло до двух человек. В результате удара оккупантов по жилым домам погибла женщина.