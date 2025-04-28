"Обстрелы ведутся день и ночь": военный рассказал о ситуации на Покровском направлении. Карта

На Покровском направлении обстановка остается очень напряженной. Враг непрерывно перемещается, постоянно производит штурмовые действия, а обстрелы продолжаются как днем, так и ночью.

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Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире "Киев 24". По его словам, говорить о ситуации на фронте следует, опираясь на официальные данные Генерального штаба, ведь частые сообщения в публичном пространстве могут навредить обороне.

В течение суток оккупанты совершают десятки штурмов – от 40 до 70 попыток прорыва. Атаки поддерживаются непрерывным использованием дронов-камикадзе и сбросами взрывчатки с беспилотников, подчеркнул военный. Он добавил, что враг снова активно использует посадки, которые с появлением листьев начали давать больше возможностей для скрытого продвижения небольшими группами от трех до восьми человек.

"Перемещается постоянно, обстрелы ведутся постоянно, и днем, и ночью. Дроны-камикадзе запускаются, сбросы с дронов не уменьшаются по количеству и вот эти штурмовые группы. Сейчас уже пошла зелень в посадках и они, прикрываясь этими посадками, пытаются приблизиться, продвинься и так далее... В количестве группами они постоянно-постоянно передвигаются", – рассказал Цехоцкий.

Офицер назвал главные задачи, стоящие перед украинскими защитниками:

Следить за перемещением врага. Обезвреживать вражеские группы армии РФ, пытающиеся продвигаться.

Силы обороны держат ситуацию под контролем, уничтожая противника еще на подходах, но внимание должно оставаться внимательным.

Цехоцкий отметил важность применения дронов для уничтожения атакующих подразделений на расстоянии.

"Очень нужны дроны для того, чтобы на расстоянии, не позволяя доводить их до стрелкового боя, к тому же они приблизились к нашим позициям, вот уничтожать их на расстоянии. В принципе это удается и, несмотря на заявления о продвижении врага, я бы здесь рекомендовал внимательно слушать сообщения Генерального штаба. Так будет правильно", – отметил он.

Военный также предостерег, что публичное обсуждение деталей с фронта, особенно в эфирах, должно быть ограничено, чтобы не облегчать задачу противнику.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", которую кафиры спрятали в укрытии на Покровском направлении. Также защитники уничтожили ряд единиц техники и живую силу врага.

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