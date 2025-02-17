Обучение в США и сбивание 'Кинжалов': в Воздушных силах показали расчет Patriot, защищающий Киев. Видео

Воин Воздушных сил ВСУ, который командует подразделением Patriot, заявил, что во время каждого вражеского обстрела баллистическими ракетами его побратимы выкладываются на максимум, что позволяет спасти множество жизней. Но перехваченные ракеты могут падать на землю, взрываться, поэтому важно не игнорировать тревогу.

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Рассказ командира подразделения ЗРК Patriot о специфике работы опубликовал YouTube-канал Воздушных сил. Подразделение бойца, имя которого не раскрывается, первым – в январе 2023 года – поехало за границу учиться использовать Patriot.

В США они тренировались три месяца. Это очень мало, отметил защитник, ведь в Америке операторы этих ЗРК учатся девять месяцев.

Украинцам пришлось получать навыки в сжатые сроки, но все получилось. Партнеры были в восторге от того, как хорошо они учатся.

"Потому что мы понимаем, что в нашей стране война и мы нужны нашему народу... Нет времени на долгое обучение", – сказал военнослужащий.

В первые дни, когда техника прибыла в Украину, его подразделение стало на защиту Киевщины, объектов инфраструктуры и энергетических объектов. И уже 4 мая 2023 года воины уничтожили российский "Кинжал".

"Считаю, что мы сохранили очень много жизней. И продолжаем делать это каждый день", – заявил мужчина.

Он опроверг информацию о том, что Patriot якобы работает в автоматическом режиме. Потому что сам он стрелять не может, даже в полуавтоматическом режиме необходима работа специалистов.

"На 100% отработать и уничтожить все цели невозможно. Даже уничтоженные цели – все равно они где-то падают, взрываются на земле. Поэтому призываю всех граждан Украины: когда вы слышите сигнал воздушной тревоги, пожалуйста, идите в укрытия", – сказал командир подразделения ЗРК Patriot.

Он прокомментировал "наезд" нардепа Марьяны Безуглой о том, что Воздушные силы якобы врали о ликвидированных вражеских целях во время атаки РФ по Киевщине 12 февраля.

Боец рассказал, что утром появилась информация о пуске баллистических ракет. Их оказалось шесть.

"Хладнокровно отработали по ним. Ракеты были перехвачены. После успешной работы, когда у парней из расчета было поднесенное настроение, мы почитали в новостях о том, что Воздушные силы "откровенно врут". Это немного... демотивирует наших людей... Каждый воздушный бой они отрабатывают на 100%, оны выкладываются на максимум", – подчеркнул защитник нашего неба.

Он отметил, что им очень нужна поддержка украинского народа.

"Украина – единственная в мире страна, которая так применяет ЗРК Patriot... Мы стали примером для всего мира как нужно использовать эту технику. И партнеры уже учатся у нас: не мы у них, а они у нас. У нас есть, чем поделиться", – сказал воин.

Как ранее писал OBOZ.UA, Россия в ночь на 12 февраля и утром устроила комбинированную атаку на Украину. Враг запустил семь баллистических ракет по Киеву и Кривому Рогу и применил 123 дрона-камикадзе.

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