Обучения украинских военных на танках Abrams могут начаться через несколько недель – Белый дом

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что обучение украинских военнослужащие по использованию танков Abrams могут начаться уже в течении нескольких недель. Планируется, что Пентагон завершит подготовку плана по обучению через несколько недель, а не месяцев.

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Об этом сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям по вопросам национальной безопасности Джон Кирби 25 января в комментарии CNN. Точной даты начала тренировок, по его словам, пока назвать нельзя.

"Мы не думаем, что это займет слишком много времени. Недели, а не месяцы, прежде чем станут известны детали плана и начнется его внедрение в режиме тренировок", – сказал Кирби журналистам.

В то же время он напомнил, что на закупку танков и и их передачу действительно потребуются месяцы.

Он также добавил, что решение о поставке передовых западных танковых систем Украине было как дипломатическим, так и военным усилием. Его готовили несколько недель.

Ранее корреспондент Foreign Policy Джек Детч, ссылаясь на заявление Пентагона заявил, что американские танки Abrams должны поступить в Украину в течение нескольких следующих месяцев. Соединенные Штаты Америки закупят технику в рамках пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин.

– Что известно об американских танках M1 Abrams, которые скоро получит Украина, читайте в нашем материале.

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