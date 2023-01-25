Танки Abrams поступят в Украину в течение следующих нескольких месяцев – Foreign Policy

Американские танки Abrams должны поступить в Украину в течение нескольких следующих месяцев. Соединенные Штаты Америки закупят технику в рамках пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

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Об этом в Twitter сообщил корреспондент Foreign Policy Джек Детч, ссылаясь на заявление Пентагона. Кроме танков Abrams, Штаты передадут Вооруженным силам Украины 120-мм снаряды.

Пакет помощи будет включать восемь тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание.

"США предоставили Украине 27,1 миллиарда долларов военной помощи после полномасштабного вторжения России", – добавили в Пентагоне.

Напомним: президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин.

Что известно об американских танках M1 Abrams, которые скоро получит Украина, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Наши вооруженные силы получат одну роту – 14 единиц такой техники.

– Страны Европы планируют предоставить Украине 80 танков Leopard. При этом Германия намерена передать вооружение Киеву до конца марта.

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