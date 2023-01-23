Обвиняемый в госизмене экс-руководитель Николаевской прокуратуры ''сливал'' данные Безлеру и пропагандисту Юрию Подоляке

Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман, якобы корректировавший вражеский огонь по казармам, в результате чего погибли украинские военные, "сливал" данные российским пропагандистам и боевикам. Германа подозревают в государственной измене.

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Об этом стало известно на очередном судебном заседании в Приморском районном суде Одессы в понедельник, 23 января. Информации раскрыла сторона обвинения, передает издание Odesa.online.

Как выяснилось, Герман передавал информацию пропагандистскому блогеру из России Юрию Подоляке, а также Игорю Безлеру, одному из главарей террористической группировки "ДНР", подполковнику военной разведки РФ. Он является полевым командиром незаконного вооруженного формирования "ополчения Донбасса".

Напомним, что Германа задержала СБУ в начале апреля 2022 года. Как выяснилось, он передавал россиянам данные о паролях на блокпостах, погибших военных и гражданских, пленных и местах их содержания, а также об оперативной обстановке в области и результатах российских обстрелов.

Потерпевшая сторона утверждает, что по наводке Германа россияне нанесли ракетный удар по николаевским казармам, тогда погибли много украинских военных.

Предателю инкриминируют ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса – государственная измена в условиях военного положения. Это преступление карается лишением свободы от 15 лет до пожизненного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ обезвредила агентурную сеть Главного управления разведки России. Участники группировки корректировали ракетные удары по Днепру. В частности, задержаны 7 российских агентов.

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