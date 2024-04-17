Обязательная передача ATACMS и не только: в Конгрессе обнародовали текст нового законопроекта по Украине

В среду, 17 апреля, Палата представителей США обнародовала текст дополнительных законопроектов о помощи партнерам. В документе об Украине, в частности, говорится, что в кратчайшие сроки после вступления закона в силу президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS.

Текст документа обнародован на официальном портале Палаты представителей США. Финансовая помощь прописана до сентября 2025 года.

Так, документ предусматривает предоставление нашему государству 60,84 миллиарда долларов.

На военную помощь и пополнение запасов назначено 27 миллиардов долларов. Для экономического развития – около 8 млрд. Для покрытия расходов могут быть привлечены российские активы.

13,8 млрд долларов должны пойти на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг.

23 миллиарда используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения.

26 миллионов долларов назначено на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Еще 11,3 млрд долларов на текущие военные операции США в регионе; ️

Законопроект также предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.

Относительно предоставления Украине ракет ATACMS в документе все же заложили одно "но". Согласно законопроекту, если президент США определит, что передача ракетных комплексов большой дальности повредит нацбезопасности и интересам Соединенных Штатов, он может воздержаться от такого предоставления.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей Джонсон обещал 20 апреля вынести на голосование Конгресса США помощь Украине. Палата представителей будет голосовать отдельно за помощь Украине и Израилю.

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