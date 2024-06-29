'Обязательно обеспечим мир': Зеленский пообещал новые решения для защиты людей. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаки окупантов по гражданским гражданам, пообещал новые решения ради защиты людей. Он также рассказал, что сегодня встретился с Нариманом Джелялом, заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который был освобожден из российского плена.

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Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения в субботу, 29 июня. По его словам, в Днепре до сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому.

Он заверил, что Россия обязательно будет отвечать за это очередное преступление.

"Разбирают завалы. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке – моих соболезнованиях родным и близким. 12 человек пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Еще неизвестна судьба нескольких человек. Все делается, чтобы узнать все обстоятельства, все детали. И обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и защиты наших людей", – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что наконец-то удалось вернуть людей, которые были захвачены россиянами на оккупированной территории еще в 17-м и 18-м годах.

"Очень долго мы работали ради освобождения от российской неволи Наримана Джеляла, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, двух священников Украинской греко-католической церкви и гражданских людей, которые были захвачены россиянами на оккупированной территории еще в 17-м и 18-м годах. Наконец-то наши люди дома. Десять гражданских", – сказал президент.

Кроме того, он добавил, что на этой неделе также уволили 90 военных, и всего за время войны удалось вернуть из российской неволи 3 тысячи 310 человек.

"И должны найти и вернуть в Украину всех наших, каждого и каждую, кто в плену, кто депортирован – взрослых и детей, военных и гражданских. Всех. Я благодарю нашу команду, которая занимается обменами. Ермак, Буданов, Малыш, Лубинец, Клименко – спасибо. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам и Ватикану за посредничество для увольнений, которые произошли на этой неделе. Мы работаем дальше", – сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что встретился сегодня с Нариманом Джелялом. Во время встречи они обсудили следующие шаги для достижения победы и освобождения нашей земли, а также для поддержки крымскотатарского народа.

"Сегодня был также на Национальном молитвенном завтраке и лично там поздравил освобожденных из плена священников Богдана Гелету и Ивана Левицкого. Я поблагодарил также всех представителей церквей и религиозных общин за поддержку наших людей, наших общин, за помощь нашему государству в это чрезвычайно сложное время войны. Пусть все молитвы за мир для Украины и за нашу, украинскую победу будут услышаны", – резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательные кадры с украинцами, которых удалось вернуть из плена РФ. Граждан нашей страны, проведших длительное время в неволе, встречали с флагами Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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