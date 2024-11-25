'Обычный' камикадзе с необычными характеристиками: команда Юрия Голика разработала новый коптер

Требования к современным милитарным технологиям диктует фронт. Поэтому инженеры из Украины, прежде всего, руководствуются запросами и обратной связью от военных. Так недавно производители из команды, которую вместе с партнерами собрал предприниматель и волонтер Юрий Голик, презентовали новый дрон-камикадзе, созданный по конкретным пожеланиям боевых пилотов. Об особенностях десятидюймового коптера предприниматель рассказал на своей странице в соцсети.

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Ключевая особенность камикадзе – это то, что военные пилоты могут настроить его так, как нужно для работы на определенном участке фронта и в определенных условиях. Это касается прежде всего частоты сигнала управления. Его обеспечивает система ELRS, которая прошита под разные частоты – от 700 до 1200 МГц. Выбрав нужную, оператор может придать антенне необходимую длину – она легко ломается по разметке, потому что имеет перфорацию. Среди других "деталей" дрона – батарея 6S3P, видеокамера 1500TVL, а также видеопередатчик VTX с комплектом антенн на разные диапазоны.

"Военные-практики как никто понимают, какой должен быть эффективный дрон. Поэтому мы прислушиваемся к их советам, чтобы разные по функционалу модели все же были одинаково качественными. Новое камикадзе не исключение. Хотя, по сути, он довольно обычный. Но все равно вынослив и благодаря техническим особенностям имеет максимальные шансы достичь враждебной цели, несмотря на РЕБ", — рассказал Юрий Голик.

Конструкторская команда уже создала ряд моделей, активно используемых в зоне боевых действий. К примеру, "семейство" STING, способное работать под влиянием средств РЭБ, состоит из бомбера Mad Max, камикадзе Prymara, дрона-ретранслятора Spider, а также недавно созданного беспилотного перехватчика Sky Hunter.