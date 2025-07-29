'Очень быстро освоили производство': Зеленский показал, как в Украине изготавливают электронику для ракет и дронов. Видео

На Киевщине набирает обороты производство электроники и компонентов для ракет, дронов и средств защищенной связи. В частности, там быстро освоили производство блоков управления и других важных комплектующих для украинского оружия.

На 80% производство работает на нужды обороны Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно

Президент рассказал о визите на предприятие в пристоличном регионе, которое работает на украинскую оборону.

"Сегодня на Киевщине, на предприятии, где украинское оружие делают умным. Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи. Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80% производства работают на нашу оборону", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также обратился к коллективу предприятия со словами благодарности.

"Спасибо всей команде за вашу работу, которая дает результаты для нашей защиты. Вы усиливаете обороноспособность Украины, и это важно", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

Ранее Зеленский анонсировал обновленный план на год по дронам. По словам президента, Украина обновила планы изготовления и закупки дронов. Партнерам уже передают детализированную информацию о потребностях в финансировании.

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