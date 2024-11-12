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Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер

Блог | Очень хочу, чтобы к Путину ночью приходили те, кого он убил в этой войне

Очень хочу, чтобы к Путину ночью приходили те, кого он убил в этой войне

В Кривом Роге от российской ракеты погибла семья. Троих маленьких детей достали из-под завалов. Мертвыми.

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Я, наверное, не самый злой человек на свете, но очень хочу, чтобы к Путину ночью приходили те, кого он убил в этой войне. Чтобы они приходили и трогали его за холодные ноги. Дышали ему в лицо смрадом разложения и сгоревшей плоти. Чтобы жирные могильные черви падали нему на постель, пачкая простыни слизью и черной украинской землей. Каждую ночь.

И пусть русские, которых он убил, тоже приходят к нему. Пусть будет, как в Мавзолее в советские времена. - нескончаемая очередь к вождю. 

Чтобы он знал, что и кто ждет его после смерти. По ту сторону.

Фриде приносили платок. Он заслужил большего.

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