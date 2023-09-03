'Очень интенсивное сражение': в сеть попали кадры штурма и зачистки траншей оккупантов нацгвардейцами на юге. Видео

Защитники выложили в сеть видео штурма и зачистки траншей противника на южном направлении фронта. По оккупантам профессионально отработали бойцы 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Кара-Даг".

Видео дня

Видео интенсивного боя защитников с врагом выложил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале. Защитники оказались под плотным огнем врага, но им удалось вытеснить оккупантов.

"Штурм и зачистка траншей противника на южном направлении. Очень интенсивное сражение и очень четкая и профессиональная работа наших бойцов 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг"", – написал командующий.

Пивненко добавил, что, несмотря на интенсивный огонь врага и опасный характер местности, украинские штурмовые группы продолжают продвижение, что приводит к вытеснению оккупантов с украинских территорий.

Напомним, что украинские военнослужащие продолжают планомерно вытеснять российских оккупантов на юге страны. Каждый день защитники преодолевают метры заминированных укреплений врага, но в совокупности успехи ВСУ создадут большие проблемы для российских захватчиков.

Ранее сообщалось, что воины Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский КамАЗ с личным составом.