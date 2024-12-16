'Очень много составляющих': эксперт оценил вероятность введения миротворческих войск в Украину и назвал важное условие

Иностранные политики все чаще обсуждают размещение европейских войск в Украине для наблюдения за прекращением огня. Сегодня эта идея выглядит неплохо, но существует очень много составляющих, которые нужно рассматривать, одной из них является количество миротворцев.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский. Он отметил, чтобы разместить на тысячекилометровой линии большое количество людей, нужно время и средства.

"Говорят о 40 тысячах людей, американцы называли 100 тысяч, то есть это огромные затраты. Для того чтобы завести, разместить на этой тысячекилометровой линии такое количество людей, нужны месяцы и миллиарды ", – пояснил дипломат.

Он отметил, что лидер Франции Эммануэль Макрон впервые высказал мнение о том, что миротворцы из стран Европы могут быть в Украине почти год назад в феврале.

"И после этого большинство стран отметили, что это невозможно, об этом не стоит даже говорить. Некоторые страны сказали, что возможно, но надо думать. Дальше эта идея снова возвращалась в эфир и постепенно к ней стали привыкать. Ситуация в Украине не улучшилась с того времени, а ухудшилось. И говоря о миротворцах, французах, а также других европейцах, которые их так или иначе поддерживают, фактически говорят о том, что где-то они должны стать, чтобы Россия дальше не двигалась на Запад", – рассказал Веселовский.

По его словам, эта идея реалистична только при условии, если с ней согласится Российская Федерация.

"Если она признает эти войска как миротворческие и если заключит определенные договоренности о параметрах действий этой группы войск на территории Украины. На сегодняшний день в этом есть большое сомнение, прежде всего потому, что эту территорию, где хотели бы разместиться войска, Москва считает своей собственной", – подчеркнул дипломат.

Он уверен, что Россия не собирается прекращать боевые действия, пока не будут исполнены так называемые Стамбульские договоренности, поэтому в Кремле хотят капитуляции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагает странам Европы ввести войска в Украину для защиты линии фронта после прекращения огня.

Предложение заключается в том, чтобы Украина после прекращения огня оставалась сильной и хорошо вооруженной страной. Но развертывание войск должно происходить не под эгидой НАТО. Американских солдат отправлять в Украину Трамп не хочет.

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