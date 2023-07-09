'Очень насыщенный день': Зеленский рассказал, чем занимался в 500-й день войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошел для него 500-й день российской войны в нашей стране. Он назвал его очень насыщенным.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Гарант проделал много работы – от слушаний докладов до молебна.

"Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить Главнокомандующего Залужного с днем рождения. Затем – молебен с Его Всесвятостью Патриархом Варфоломеем по жертвам войны. Безопасные переговоры с партнерами – премьер-министрами Нидерландов и Португалии", – сообщил президент.

Он рассказал, что наконец-то 8 июля состоялась встреча с украинскими героями – защитниками Мариуполя и "Азовстали". Бойцы уже в Украине.

Кроме того, Зеленский сообщил, что представил нового командующего Национальной гвардией.

"И поименно почтил всех героев этой войны – нашей полномасштабной обороны, всех тех, о чьей отваге сейчас можно говорить. В завершение – Львов, общий молебен за победу, за наших воинов, за наше государство. Спасибо всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинцев и приближает нашу победу!" – сказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 8 июля, украинские военные, которые руководили обороной "Азовстали" в Мариуполе весной прошлого года, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину. До сих пор "Рэдис", "Калина", "Волына" и другие лидеры защитников "Азовстали" находились в Турции. Они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским побывали во Львове. Там "Рэдис" уже дал первый комментарий по возвращении из плена.

8 июля, на 500-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, президент Владимир Зеленский приехал на остров Змеиный, который стал символом несокрушимости нашего народа.

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