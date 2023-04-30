"Очень нужны в ВСУ": Порошенко и "Справа Громад" законтрактовали 10 комплексов обнаружения операторов вражеских дронов. Фото и видео

Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" заказали для украинских военных 10 комплексов детекции использования дронов. Эти комплексы видят дроны Autel и Mavic, которые оккупанты используют для разведки и корректировки огня.

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Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко. Как объясняет 5-й президент Украины, за такой техникой идет огромная охота, она пользуется спросом по всему миру, однако в Украине ее практически нет.

"ОО "Справа Громад" и Фонд Порошенко решили исправить эту ситуацию, законтрактовав первые 10 комплексов", – сообщил пятый президент во время испытаний техники на полигоне учебного центра.

"Этот комплекс видит дроны Autel и Mavic, которые оккупанты используют для разведки и корректировки огня. Их сила в том, что они показывают расположение оператора вражеского дрона. И артиллерия, отработав по оператору, "подавит" эту цель", – объясняет Алексей Петров, ветеран АТО, блоггер, после полномасштабного вторжения вновь пошедший защищать Украину.

Волонтеры рассказывают: на фронте эта система предоставит точные координаты вражеского оператора и покажет тип БПЛА. "Система обнаружения БПЛА достаточно проста, удобна и крайне автономна - вчера станции разбрасывали на полигоне и затем несколько часов на центральном мониторе наблюдали картинку полетов в воздухе", – поделился впечатлениями известный волонтер Юрий Бирюков.

"Будут предоставлены координаты, бум – нет больше оператора вражеского коптера, он сдох. Эта система обнаружения дронов может радикально изменить технологию и тактику борьбы с вражескими коптерами", – считает Бирюков. Также для экипажей этих систем планируется оборудовать специальные грузовики-кунги.

По словам Порошенко, комплекс эффективен еще и потому, что нашего оператора невозможно отследить, а это вопрос безопасности украинских воинов. "И пока мы ждем в ближайшее время их доставку в Украину, эффективность комплекса покажет война и ребята из бригады Алексея Петрова", – пишет Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время поездки в Донецкую область Порошенко побывал в Центральной городской больнице Торецка. Он передал медучреждениям кислородные концентраторы и пообщался с врачами.