Очень технологичные: что известно об истребителях JAS 39 Gripen, которые получит Украина, и какая разница между версиями C/D и E/F

Украина уже в 2026 году может получить первые шведские истребители JAS 39 Gripen от компании Saab. Речь идет о подержанных самолетах версии C/D, количество которых может достигать до 16 единиц.

В то же время в долгосрочной перспективе речь идет о значительно большем контракте на 100-150 машин. рассказывает что известно об истребителях JAS 39 Gripen, и какая разница между версиями C/D и E/F.

Что известно о Gripen

JAS 39 Gripen – это многоцелевой шведский истребитель, который сочетает функции перехватчика, ударного самолета и разведчика. Его разработчиком является шведский концерн Saab Group. Самолет относится к поколению 4+ и находится на вооружении с конца 1990-х годов, но регулярно модернизируется.

Сейчас самой распространенной в мире является версия JAS 39 C/D. Именно ее эксплуатирует Швеция (около 100 единиц), а также Чехия и Венгрия (в аренде), Таиланд и ЮАР. Это уже полноценный многоцелевой истребитель с цифровой кабиной, современными системами управления, модернизированным РЭБ и возможностью дозаправки в воздухе.

Версии C и D отличаются в основном количеством мест: C – одноместная, D – двухместная учебно-боевая. Это поколение начало поступать на вооружение в 2003 году и стало развитием ранних модификаций A/B.

Gripen E/F

Современные JAS 39 E/F – это глубоко модернизированная версия самолета, которая фактически является новой платформой, хотя формально относится к той же линейке. Первая поставка этих самолетов состоялась в 2020 году в Бразилию, а шведские воздушные силы получили первый такой самолет только недавно.

Главное отличие – конструкция и габариты. Gripen E длиннее C: 15,2 м против 14,9 м, а размах крыла увеличен до 8,6 м против 8,4 м. В двухместных версиях разница аналогичная: F имеет 15,9 м длины.

Крыло также полностью переработано: другая геометрия ("двойной треугольник" вместо трапеции), увеличена площадь управляющих поверхностей и общий рост площади крыла примерно на 1 м².

Это улучшило маневренность и позволило нести больше вооружения. При этом переделать C/D в E/F невозможно — это разные конструктивные платформы, хотя часть узлов может быть унифицирована.

Какая разница между версиями C/D и E/F

Еще одна ключевая разница – силовая установка. В Gripen C/D используется Volvo RM12 (лицензионная версия General Electric F404) с тягой около 80,5 кН. В новом E/F установлен General Electric F414-GE-39E с тягой примерно 98 кН.

Это необходимо из-за роста веса: максимальная взлетная масса увеличилась с 14 до 16,5 тонн. Также значительно возросла боевая нагрузка – с 5200 кг до примерно 7200 кг, а дальность полета – с 3200 до 4000 км.

Кроме того, количество точек подвески увеличилось с 8 до 10, что позволяет брать больше вооружения или комбинировать его сложнее.

Одним из важнейших изменений стала замена радара. В C/D используется PS-05/A – импульсно-допплеровская станция, которая хоть и модернизировалась, но технологически уступает новым системам.

В версии E/F установлен радар Raven ES-05 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), разработанный Leonardo. Он имеет значительно лучшую дальность, помехозащищенность и более широкий угол обзора – примерно 100° против 60° у старой системы.

Также обновлен комплекс РЭБ, бортовые компьютеры и системы связи. Самолет интегрирован в цифровую боевую сеть Link-T, что позволяет обмениваться данными между самолетами и другими платформами в реальном времени.

Gripen создавался как относительно дешевый, простой в обслуживании и неприхотливый к инфраструктуре истребитель. Он может взлетать с коротких участков дороги длиной до 500 метров, тогда как для F-16 нужна значительно более длинная взлетная полоса.

Отдельное преимущество – низкая стоимость эксплуатации и возможность быстрого обслуживания даже небольшим персоналом. Это делает самолет особенно привлекательным для стран с ограниченной авиационной инфраструктурой.

В боевом плане важна интеграция ракеты Meteor с дальностью поражения до 200 км, что дает Gripen существенное преимущество в воздушном бою при поддержке самолетов ДРЛО, в частности Saab 340 AEW.

Разница между JAS 39 C/D и E/F не ограничивается обновлениями – это фактически два разных уровня развития одной платформы. Если C/D является проверенным многоцелевым истребителем поколения 4+, то E/F – это современная цифровая боевая система с расширенными возможностями, большей автономностью и глубокой интеграцией в сетево-центрическую войну.

Потенциал для Украины

В краткосрочной перспективе Украина получит именно версию C/D, которая, несмотря на возраст, остается современным многофункциональным истребителем уровня 4+. В долгосрочной – возможна поставка E/F, которые уже приближаются к поколению 4++ и имеют значительно больший модернизационный потенциал.

