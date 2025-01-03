'Очередная добыча FPV-мастеров': в ГУР показали, как нанесли разрушительный удар по позициям врага. Видео

Операторы подразделения Главного управления разведки "Крылья", входящего в департамент активных действий, нанесли разрушительный удар по врагу. Они уничтожили позиции оккупантов и десятки единиц российской техники, среди которых ретрансляторы, бронетехника, средства РЭБ.

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Соответствующее видео ГУР МО обнародовало 3 января. Как рассказали в разведке, на видео показаны результаты упорной и искусной боевой работы подразделения "Крылья".

Под разрушительными огневыми ударами разведчиков оказались вражеские:

– легкая и тяжелая бронетехника;

– составы горюче-смазочных материалов;

– автомобильный транспорт;

– ретрансляторы и оборудование для связи;

– средства РЭБ;

– трансформаторы;

– укрытие русских окупантов.

Для атак против врага украинские военные разведчики использовали FPV-дроны самолетного типа Darts.

Из открытых источников известно, что беспилотники Darts от украинского производителя способны нести боевую часть массой 4 кг, а радиус их работы составляет 30 км. Darts имеет размах крыльев 1,9 метра и фюзеляж длиной 1,5 метра. Беспилотник, оборудованный одним двигателем.

Эти баражирующие боеприпасы залетают на расстояние до 60 км и двигаются со скоростью 160 км в час.

Darts оснащен искусственным интеллектом. Оператору такого дрона достаточно зафиксировать цель и дать команду на атаку. После этого беспилотник самостоятельно наносит удар, не обращая внимания на вражеские средства РЭБ. Фюзеляж дрона Darts позволяет выдерживать многочисленные попадания из стрелкового оружия.

Благодаря таким характеристикам, FPV-Дрон "Дартс" является важным инструментом на поле боя, способным эффективно поражать важные цели даже в условиях активного противодействия со стороны врага.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. Историческая операция была осуществлена у побережья Крыма 31 декабря 2024 года.

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