Очередная ложь: в ГУР назвали заявления о сбитии вертолета Black Hawk фейком

Российские пропагандисты и многочисленные Telegram-каналы днем 17 марта начали массово распространять сообщения о якобы сбитии вертолета Black Hawk, принадлежащего Главному управлению разведки Минобороны Украины. В нем, утверждали представители государства-агрессора, якобы находился "десант" в количестве "до 20 человек".

В ГУР эти утверждения назвали ложью, приуроченной к выборам Путина. Разведчики также посоветовали "черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля" завязывать с алкоголем.

Днем 17 марта российские пропагандисты начали распространять информацию о сбитии вертолета UH-60 "Black Hawk" в Сумской области. Это утверждение они связали с рейдом российских добровольцев на территории РФ.

"Воины армии России сбили вертолет противника UH-60 "Black Hawk" американского производства с десантом на борту. Борт противника уничтожен в районе украинской Лукашовки. На борту военно-транспортного вертолета находилось до 20 человек. Противник планировал высадку в российских Козинках с целью создания видимости контроля над населенным пунктом", – выдал один из z-пропагандистов, чей пост растиражировали пропагандистские СМИ.

На "победу" оккупантов и их глашатаев над "вертолетом американского производства" отреагировал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Могу подтвердить, что заявления российских пропагандистов — это очередная ложь в рамках так называемых выборов Путина. Все борта Black Hawk исправны и продолжают выполнять поставленные задачи", – заявил он.

А в официальном Telegram-канале ГУР тем временем посоветовали пропагандистам и их кураторам завязывать с алкоголем.

"Все борта "Black Hawk" Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии; их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задания. Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее 17 марта ЛСР и Сибирский батальон заявили, что захватили еще одно село РФ. Добровольцы из Сибири показали фото с "трофеями", а в легионе "Свобода России" показали видео, на котором без спешки срывают флаги в поселке Горьковское Белгородской области и табличку из здания местной администрации: она, уверяют бойцы, находится под их контролем.