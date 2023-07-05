Очередное аналоговнет: российские оккупанты усовершенствовали деревянную броню. Фото

Российские оккупанты не устают удивлять своими выходками. "Вторая армия мира" даже усовершенствовала деревянную броню.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". Как пишет автор, "неуязвимая броня" – это новейшая разработка отечественного оборонно-промышленного комплекса (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца стрницы).

"Броня деревянная усиленная". Используется для защиты военной техники и личного состава от "Джевелинов", "Хаймарсов" и словесных проклятий. Опционально в комплекте поставляется изделие "Кровать армейская" (устанавливается на крышу, защищает от вражеских "сбросов" и птиц)", – говоритс в сообщении.

По словам автора, вероятность получения минно-взрывной травмы -5%.

"Вероятность получения занозы в пятую точку +500%. Ждем официальной презентации на IDEX 2025 в Абу-Даби", – пишет автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУуничтожили колонну военной техники оккупантов в Черниговской области. Броню некоторых машин российские солдаты пытались усилить колодами деревьев, однако это им не помогло. И еще тогда путинские армейцы нацепили бревна на бензовоз и даже на танк.

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