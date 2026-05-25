Очередной 'аналоговнет': Специалисты разрушили миф о 'кинетической' разрушительности 'Орешника'

Первые результаты анализа удара российской БРСД "Орешник" по Белой Церкви опровергли ключевой элемент кремлевской пропаганды о "кинетическом" сверхоружии. Воронки от боевых блоков оказались относительно небольшими, а характер повреждений не подтвердил заявлений о поражении подземных укрытий или сверхвысокой пробивной силе.

Последствия удара больше напоминают локальное кинетическое поражение без значительного фугасного эффекта, а не применение "аналоговнет" системы со стратегическими возможностями. Об этом сообщило медиа Defence Express.

Специалисты уже в третий раз анализируют последствия использования этой ракеты в Украине и пришли к похожим выводам относительно ее реальной эффективности. Средний размер воронки после падения блоков "Орешника" в обычном грунте составлял до трех метров в диаметре и около двух метров в глубину. Сами элементы после удара практически не сохранились из-за сильной фрагментации и частичного испарения во время столкновения.

Такие последствия не соответствуют российским заявлениям о якобы сверхмощных "вольфрамовых стержнях", способных пробивать защищенные подземные объекты. Кроме того, характер повреждений в Белой Церкви оказался подобным предыдущим случаям применения "Орешника" в Днепре и Львове.

Предварительная оценка энергии удара составляет примерно 220-400 мегаджоулей, что условно можно сравнить со взрывом 52-95 кг тротила. Такое сравнение является неточным из-за принципиальной разницы между кинетическим ударом и химическим взрывом.

В отличие от фугасных боеприпасов, кинетические блоки почти не создают обломочного поражения, а их эффект ограничивается локальной точкой удара. Именно поэтому разрушения на местах падения оказались значительно меньше, чем это подавала российская пропаганда.

Известно, что один залп "Орешника" содержит 36 боевых блоков, однако по масштабу последствий его условно сравнивают с применением такого же количества "Шахедов" с усиленной боевой частью. При этом Россия способна производить значительно больше дронов: на изготовление 36 "Шахедов" требуется около восьми часов, тогда как одну ракету "Орешник" – примерно 2-2,5 месяца.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Украину, использовав, в частности, баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Кремль заявил об "ударах по центрам принятия решений в Киеве", которые на практике оказались зданиями музеев, рынком и жилыми домами в столице.

