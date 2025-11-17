Очередной фейк от 'z-военкоров': в Генштабе опровергли захват армией рф левобережья Купянска и окружение ВСУ в районе Подолов

Российские ресурсы снова распространили ложные заявления о якобы захвате левого берега Купянска и окружении украинских подразделений. Украинские военные оперативно их опровергли, подчеркнув, что ситуация на месте не соответствует ни одному из озвученных утверждений.

Позицию подтвердил 10-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, который сообщил об отсутствии российских сил в районах, о которых заявляют пропагандисты.

В сообщении военных также содержится короткая цитата, подчеркивающая абсурдность фейка: "Проблема лишь в одном нюансе: наши подразделения там врага так и не нашли. Хотя честно – старательно искали. Даже лишние кусты проверили".

Реакция украинских сил

В армии говорят, что подразделения 10-го армейского корпуса делают все возможное, чтобы российские "победы" оставались лишь вымышленными историями. Такие сообщения со стороны РФ появляются регулярно, часто во время периодов, когда их войскам не удается достичь продвижения на фронте.

В районе Купянска российские силы продолжают терять позиции, хотя бои продолжаются в сложных условиях. Украинские военные отмечают, что несмотря на проблемы с логистикой, обеспечение стало более стабильным, а оборона – более организованной. Это позволяет эффективно сдерживать российские попытки продвижения.

Текущее состояние ситуации

По данным Института изучения войны, украинские подразделения продвинулись в направлении Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска. Это стало возможным благодаря точечным ударам по российским укреплениям. Кроме того, фиксируются случаи, когда российские военные используют местных жителей как живой щит, прячась в жилых домах.

Есть и сообщения о том, что некоторые захватчики переодеваются в гражданскую одежду, чтобы усложнить работу украинских сил обороны. Но эти действия лишь подтверждают, в каком положении оказались российские войска на этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она почти сразу поражается украинскими беспилотниками.

