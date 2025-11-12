'Зачистка' продолжается: бойцы бригады 'Буревій' показали, как уничтожают оккупантов, их технику и склады на Купянском направлении. Видео

Бойцы бригады "Буревій" продолжают активно действовать на Купянском направлении, нанося значительные потери оккупантам. Подразделения регулярно проводят точные удары по вражеским позициям и объектам, демонстрируя эффективность своей работы на передовой.

Соответствующие кадры показал глава НГУ Александр Пивненко. "Бойцы бригады "Буревій" продолжают результативно действовать на Купянском направлении", – говорится в сообщении.

За последние операции уничтожено несколько НРК противника, полевые склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Также выведены из строя генераторы, старлинки и вражеские дроны, что значительно ограничивает способность оккупантов к контролю и координации на этом направлении.

Враг несет потери как в технике, так и среди личного состава. Бригаде "Буревій" удается не только держать позиции, но и постоянно демонстрировать реальный результат своих действий.

Эти операции показывают, что украинские подразделения способны эффективно уничтожать врага и его ресурсы, уменьшая его способность вести боевые действия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что британская разведка посчитала потери армии РФ в Украине с начала вторжения. Только в 2025 году потери армии агрессора составили около 353 тыс. человек.

