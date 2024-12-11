Очередной геноцид в исполнении Москвы: в боях под Курском погиб один из последних представителей умирающего народа РФ. Фото

Во время боевых действий в Курской области погиб Иван Таймагар, один из последних представителей малочисленного коренного народа России – кереков. 55-летний мужчина служил в составе 810-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ.

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Об этом пишет "Сибирь.Реалии". Издание ссылается на информацию российских паблик, сообщающих о смерти окупантов.

Керек Иван Таймагар погиб 13 сентября 2024 года в Курщине. Он мог быть последним представителем собственного народа.

Отметим, что кереки – один из коренных народов Чукотки, находящийся на грани исчезновения. В начале ХХ века его численность насчитывала несколько сотен человек, однако советская политика ассимиляции и коллективизации ударила по керекам особенно болезненно.

Как и многие другие коренные народы России, они потеряли доступ к своим традиционным образам жизни. Притеснения начались с принудительного переселения, создания колхозов и русификации. Детей кереков отправляли в интернаты, где обучение велось исключительно на русском. Вместо традиционных охот и рыболовства, которые служили основой экономики этого народа, кереков заставляли работать в совхозах, что приводило к деградации их культуры.

Благодаря такой политике, которая не изменилась и после распада СССР, всего за сотню лет народ кереков был практически уничтожен.

Согласно переписи населения 2021 года, кереками себя идентифицировали всего 23 человека. Их родной язык, принадлежащий чукотско-камчатской языковой семье, практически исчез, поскольку сохранился только пассивно: в трудах исследователей народа и в памяти его представителей. На время переписи на керекском языке владели только четыре человека.

Поскольку переписи населения РФ с тех пор больше не проводились, поэтому, не исключено, что Таймагар мог быть последним из кереков.

Его гибель стала еще одним трагическим символом истребления русским режимом коренных народов, проживающих на территории федерации. Многие представители этих сообществ вынуждены участвовать в войне против Украины из-за экономических трудностей в своих депрессивных регионах. Массовая мобилизация, объявленная Москвой 21 сентября 2022 года, непропорционально коснулась именно коренных народов и национальных меньшинств.

Эксперты давно обращают внимание на дисбаланс в призыве в армию между национальными меньшинствами и титульным русским населением. В списке погибших на войне с Украиной представителей коренных народов РФ, который ведет независимая редакция "Россия коренных народов", насчитывается уже более 300 человек.

Исчезновение кереков является частью более широкой политики, которую эксперты называют "тихим геноцидом" коренных народов России. Эта политика включает ассимиляцию, вытеснение языков нацменьшинств, отсутствие поддержки культурных инициатив и непропорциональное вовлечение в военные действия.

Смерть Ивана Таймагара еще раз подчеркивает трагичность положения коренных народов России, которые становятся жертвами разрушающей их идентичность политики Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в рядах оккупационной армии России наблюдается меньше представителей нацменьшинств страны-агрессора. И это не потому, что их меньше стали брать на войну, а потому, что в регионах РФ, где они проживают, физически заканчивается мобилизационный ресурс.

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