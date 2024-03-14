Нацменьшинства бросали в бой первыми: в некоторых регионах РФ закончился мобилизационный ресурс, – Калашников

В рядах оккупационной армии России на сегодня наблюдается меньше представителей национальных меньшинств. А все потому, что в регионах страны-агрессора, где они проживают, физически заканчивается мобилизационный ресурс.

Вероятно, прежде всего речь идет о субъектах РФ, входящих в Дальневосточный, Приволжский, Сибирский федеральные округа. На это указал Олег Калашников, офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича.

"Представителей национальных меньшинств в рядах ВС РФ становится меньше. Не потому, что их меньше мобилизуют, а потому, что у них уже все меньше есть физически кого мобилизовать", – пояснил он.

Пресс-офицер отметил, что Силы обороны следят за статистикой потерь армии РФ, не только считая количество ликвидированных, раненых или пленных оккупантов, но и учитывая их национальную принадлежность.

По словам Калашникова, именно представителей нацменьшинств российское командование бросало в бои первыми, поэтому на сегодня они банально "кончились".

"Некоторые военкомы из регионов, где живут буряты и якуты, говорят, что физически у них закончился мобилизационный ресурс. То, что их "стачивали" первыми и не жалели – это правда", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, России пока удается компенсировать потери армии в войне путем привлечения достаточного количества новобранцев. Тем временем российский диктатор Путин подписал указ о призыве резервистов на военное собрание. Правда, сроки их проведения в публичной части документа не уточняются.

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