Россияне перекрывают свои потери на фронте набором новых оккупантов – ISW

Наступательные операции, которые Россия активизировала с осени прошлого года, приносят агрессору определенные ограниченные успехи. В то же время, эти успехи достигаются ценой чрезвычайно больших потерь.

Но пока Москве удается компенсировать потери путем привлечения достаточного для их перекрытия количества новобранцев. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на подсчеты российских оппозиционных изданий "Медуза" и "Медиазона", собравших подтвержденные случаи смертей россиян, в частности с помощью российского реестра наследственных дел (РСС) и данных о смертности от Федеральной службы государственной статистики России (Росстат).

Российские журналисты пришли к выводу, что с конца февраля 2022 по декабрь 2023-го в Украине было ликвидировано от 66 до 88 тысяч российских захватчиков. Вычислив средний показатель потерь российской армии в течение месяца, они наложили их на январь и февраль 2024 года – и вывели минимальное количество погибших оккупантов – 83 тысячи человек.

Также авторы исследования обратили внимание на то, что количество ликвидированных в Украине окупантов начало стабильно расти с октября 2023 года, когда Россия начала наступательные операции на востоке нашего государства. Погибали при этом, уточнили журналисты, преимущественно так называемые добровольцы.

И ISW напомнили, что по оценкам США, на декабрь прошлого года Россия потеряла 315 тысяч убитыми и ранеными – и подсчеты российских журналистов с этой цифрой согласовываются, если учитывать стандартное соотношение раненых к убитым.

Аналитики ISW констатировали: несмотря на то, что Россия несет в Украине значительные потери в живой силе, пока ей удается компенсировать эти потери новобранцами и проводить как усиление атакующих подразделений, так и ротации. Однако это "равновесие", по оценкам экспертов, достаточно хрупкое.

"Российские войска ведут наступательные операции в Украине, несмотря на эти большие потери, полагаясь на усилия криптомобилизации. Россия наращивает новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим российским потерям, что позволяет российским силам постоянно усиливать атакующие подразделения и регулярно проводить ротацию на оперативном уровне. Однако непонятно, сможет ли Россия таким же образом поддерживать наступательные операции с более высоким оперативным темпом, что приведет к еще большим потерям", – говорится в материале ISW.

Напомним, ранее в ISW оценили, грозит ли Украине вторжение российских войск из Приднестровья. Аналитики, как и военная разведка нашего государства, не видят соответствующих приготовлений на территории анклава.

Также аналитики оценили последствия ущерба еще одного российского А-50 и объяснили, почему в РФ его приписывают своей ПВО, несмотря на то, что такие утверждения позорят российскую армию.